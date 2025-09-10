Eckert & Ziegler Aktie heute im Minus - 10.09.2025

Mit einer Performance von -3,11 % musste die Eckert & Ziegler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eckert & Ziegler Aktionäre einen Verlust von -73,27 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +5,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -69,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -59,93 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,88 % 1 Monat -69,88 % 3 Monate -73,27 % 1 Jahr -52,02 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Eckert & Ziegler-Aktie konnte den starken Kursanstieg im ersten Halbjahr nicht halten und befindet sich seit Ende Juli im Abwärtstrend. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei 17,70 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Kapitalerhöhung eingeleitet Nachdem die Hauptversammlung Mitte Juni die Kapitalerhöhung genehmigte, wird diese am 15. August umgesetzt. Die Kapitalerhöhung […] The post Eckert & Ziegler-Aktie: Kurs bald nur noch einstellig? first appeared on sharedeals.de.

Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?

