    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eckert & Ziegler Aktie heute im Minus - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Eckert & Ziegler Aktie bisher Verluste von -3,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.

    Besonders beachtet! - Eckert & Ziegler Aktie heute im Minus - 10.09.2025
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

    Eckert & Ziegler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Mit einer Performance von -3,11 % musste die Eckert & Ziegler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.872,27€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.400,03€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eckert & Ziegler Aktionäre einen Verlust von -73,27 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +5,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -69,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -59,93 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

    Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,88 %
    1 Monat -69,88 %
    3 Monate -73,27 %
    1 Jahr -52,02 %

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 10.09. - FTSE Athex 20 stark +2,25 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Kurs bald nur noch einstellig?


    Die Eckert & Ziegler-Aktie konnte den starken Kursanstieg im ersten Halbjahr nicht halten und befindet sich seit Ende Juli im Abwärtstrend. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei 17,70 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Kapitalerhöhung eingeleitet Nachdem die Hauptversammlung Mitte Juni die Kapitalerhöhung genehmigte, wird diese am 15. August umgesetzt. Die Kapitalerhöhung […] The post Eckert & Ziegler-Aktie: Kurs bald nur noch einstellig? first appeared on sharedeals.de.

    Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eckert & Ziegler

    -3,31 %
    +3,71 %
    -10,89 %
    -20,66 %
    +42,44 %
    +53,94 %
    +37,00 %
    +1.019,19 %
    +841,47 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Eckert & Ziegler Aktie heute im Minus - 10.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Eckert & Ziegler Aktie bisher Verluste von -3,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.