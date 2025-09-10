3.000 Prozent in 24h: Krypto-Aktien explodieren – Absturzrisiko inklusive!

Da hatte Eightco Holdings die Schlagzeilen dominiert, nachdem die Aktie von 1,45 auf über 45 US-Dollar und damit um mehr als 3.000 Prozent hochschoss. Auslöser war die Ankündigung, 250 Millionen US-Dollar in den Krypto-Token Worldcoin von OpenAI-Chef Sam Altman zu investieren.

Die Spekulationen rund um Krypto-Treasury-Strategien treiben derzeit extreme Kursausschläge am US-Markt. Am Dienstag sprang die Aktie des verlustbringenden Vermögensverwalters CaliberCos um mehr als 1.000 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen den Kauf von Chainlink-Token bekannt gab. Der Kurs stieg zeitweise von 2,15 US-Dollar auf 48 US-Dollar – ein Anstieg, der an die Euphorie des Vortags erinnert.

Die Bewegungen sind Teil eines breiteren Trends: Immer mehr Unternehmen kopieren das Playbook von MicroStrategy, das über Jahre mit massiven Bitcoin-Käufen bekannt wurde. Analysten sprechen von einer neuen Welle der "Krypto-Treasuries", bei denen klassische Unternehmen ihre Bilanzen mit digitalen Assets füllen. So kündigte auch Forward Industries an, 1,65 Milliarden US-Dollar in Solana zu investieren – die Aktie legte daraufhin 59 Prozent zu.

Marktstrategen warnen allerdings vor den Risiken dieser Entwicklung. "Die Animal Spirits des Marktes sind mehr als lebendig und gut, sie sind so frenetisch wie eh und je", kommentierte Mike O'Rourke von JonesTrading. Er verwies darauf, dass Eightco nach dem Kurssprung zwar 8,5 Milliarden US-Dollar wert war, reale Vermögenswerte jedoch nur in Form von Sponsorfinanzierungen vorlägen. O’Rourke sprach von „extremer Gier“ und erwartet, dass solche Firmen bald neue Aktien emittieren, um Kapital nachzuschießen.

Während Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und XRP zuletzt eher seitwärts tendierten, verlagert sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf diese spekulativen Vehikel. QMMM Holdings etwa stieg nach der Ankündigung einer 100-Millionen-Dollar-Krypto-Treasury um mehr als 1.700 Prozent.

Doch je mehr Firmen auf diesen Zug aufspringen, desto stärker schwindet der Seltenheitswert, den einst MicroStrategy für Investoren hatte. Analysten verweisen darauf, dass ähnliche Modelle in der Vergangenheit bereits gescheitert sind, etwa bei kleineren Token wie Dogecoin. Der aktuelle Boom mag spektakulär wirken – doch er könnte genauso schnell enden, wenn die Euphorie abflaut.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

