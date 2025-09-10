Shanghai Electric steigert im Zwischenbericht 2025 sowohl Umsatz als auch Gewinn

SHANGHAI, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein weltweit führender Hersteller von Industrie- und Energieausrüstungen, gab seine mittelfristigen Leistungsergebnisse für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 bekannt. Die Gruppe meldete einen Umsatz von 54,303 Mrd. RMB (7,605 Mrd. USD), was einem Anstieg von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn um 7,3 % anstieg. Diese Ergebnisse unterstreichen den Erfolg des strategischen Wachstums von Shanghai Electric in aufstrebenden Sektoren und seinen wachsenden Einfluss auf den internationalen Märkten.

Die drei Kerngeschäftsbereiche von Shanghai Electric – Energieausrüstung, Industrieausrüstung und integrierte Dienstleistungen – haben ihre Aktivitäten gebündelt, um strukturelle Verbesserungen sowohl in der Umsatzzusammensetzung als auch im Auftragsbestand zu erzielen:

Das Segment Energieanlagen erwirtschaftete eine Betriebsleistung von 30,116 Milliarden RMB (4,218 Milliarden USD), was einem Anstieg von 22,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht;

Das Segment Industrieausrüstung verzeichnete einen Umsatz von 18,598 Milliarden RMB (2,604 Milliarden USD) und blieb damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend unverändert;

Das Segment der integrierten Dienstleistungen verzeichnete ein bescheidenes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 3,8 % auf 8,260 Milliarden RMB (1,156 Milliarden USD).

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erhielt Shanghai Electric neue Aufträge im Gesamtwert von 109,81 Milliarden RMB (15,38 Milliarden USD). Auf den Sektor Energieanlagen entfielen 60,04 Milliarden RMB (8,41 Milliarden USD), gefolgt von Industrieanlagen mit 22,82 Milliarden RMB (3,2 Milliarden USD) und integrierten Dienstleistungen mit 26,95 Milliarden RMB (3,77 Milliarden USD). Vor allem die Aufträge im Bereich der neuen Energien erzielten robuste Wachstumsraten, was einen bedeutenden Fortschritt in der Strategie von Shanghai Electric zur Umstellung auf grüne Energie darstellt.