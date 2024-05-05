    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Umsätze für Pay-TV und bezahlte Online-Videoinhalte in Deutschland stiegen 2024 auf rund 5,5 Milliarden Euro

    Berlin (ots) -

    - Umsatzwachstum für 2025 von rund 5 Prozent auf 5,8 Mrd. Euro prognostiziert
    - 2024 über 15 Millionen Pay-TV-Abonnements
    - Hohe Wettbewerbsintensität und ungleicher Wettbewerb mit Big Tech bleiben
    zentrale Herausforderung im Markt

    Die Nachfrage und Zahlungsbereitschaft für Pay-TV- und bezahlte Videoinhalte in
    Deutschland entwickelt sich trotz nicht einfacher konjunktureller und
    regulativer Rahmenbedingungen weiter positiv: Im zurückliegenden Jahr 2024 sind
    die Umsätze aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand in Deutschland um rund 6 Prozent
    auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen. Für das laufende Jahr 2025 rechnet der VAUNET
    - Verband Privater Medien mit einem weiteren Anstieg der Gesamtumsätze um rund 5
    Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.

    Dies geht aus der VAUNET-Studie "Pay-TV & Paid-VoD in Deutschland 2024/2025"
    hervor, die der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien
    heute in Berlin vorstellte. Sie dokumentiert die Marktentwicklung 2024 sowie die
    Markterwartung des Verbandes für das laufende Jahr. Die Studie berücksichtigt
    sowohl die Umsätze nationaler als auch internationaler Anbieter und Plattformen
    in Deutschland.

    Laut der Studienergebnisse ist die Zahl der Pay-TV-Abonnements in Deutschland im
    zurückliegenden Jahr auf insgesamt 15,2 Millionen gestiegen (2023: 14,8 Mio.).
    Für 2025 rechnet der VAUNET mit 15,6 Millionen Pay-TV-Abonnements in
    Deutschland. Dabei erreichten die AGF-lizenzierten Pay-TV-Programme im Jahr 2024
    eine durchschnittliche Monatsreichweite von 18,8 Millionen Pay-TV-Seher:innen.

    Die Zahl der Abonnent:innen von kostenpflichtigen Online-Streamingdiensten
    (Subscription-on-Demand-Dienste - SVoD) stieg im zurückliegenden Jahr auf 22,1
    Millionen und soll laut VAUNET-Prognose im laufenden Jahr 2025 auf 23,2
    Millionen Personen ansteigen.

    Frank Giersberg , VAUNET-Geschäftsführer: "Auch in einem konjunkturell nicht
    einfachen Umfeld steigt die Nachfrage nach Pay-TV und bezahlten Videoinhalten.
    Der Markt entwickelt sich positiv und bietet den Nutzerinnen und Nutzern eine
    beeindruckende Angebotsvielfalt. Aber die Wettbewerbsintensität nimmt weiter zu
    und der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech Plattformen bleibt eine der
    größten Herausforderungen im Markt. Weitere regulatorische Belastungen wären in
    dieser Marktsituation ein völlig falsches Signal."

    Tim Werner , CEO und Vorstandsvorsitzender Mainstream Media sowie Vorsitzender
    des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV: "Die positive Marktentwicklung ist ein
    ermutigendes Signal und bestätigt unsere Arbeit. Mit Kreativität, Engagement und
