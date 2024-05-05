Umsätze für Pay-TV und bezahlte Online-Videoinhalte in Deutschland stiegen 2024 auf rund 5,5 Milliarden Euro

Berlin (ots) -



- Umsatzwachstum für 2025 von rund 5 Prozent auf 5,8 Mrd. Euro prognostiziert

- 2024 über 15 Millionen Pay-TV-Abonnements

- Hohe Wettbewerbsintensität und ungleicher Wettbewerb mit Big Tech bleiben

zentrale Herausforderung im Markt



Die Nachfrage und Zahlungsbereitschaft für Pay-TV- und bezahlte Videoinhalte in

Deutschland entwickelt sich trotz nicht einfacher konjunktureller und

regulativer Rahmenbedingungen weiter positiv: Im zurückliegenden Jahr 2024 sind

die Umsätze aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand in Deutschland um rund 6 Prozent

auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen. Für das laufende Jahr 2025 rechnet der VAUNET

- Verband Privater Medien mit einem weiteren Anstieg der Gesamtumsätze um rund 5

Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.







hervor, die der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien

heute in Berlin vorstellte. Sie dokumentiert die Marktentwicklung 2024 sowie die

Markterwartung des Verbandes für das laufende Jahr. Die Studie berücksichtigt

sowohl die Umsätze nationaler als auch internationaler Anbieter und Plattformen

in Deutschland.



Laut der Studienergebnisse ist die Zahl der Pay-TV-Abonnements in Deutschland im

zurückliegenden Jahr auf insgesamt 15,2 Millionen gestiegen (2023: 14,8 Mio.).

Für 2025 rechnet der VAUNET mit 15,6 Millionen Pay-TV-Abonnements in

Deutschland. Dabei erreichten die AGF-lizenzierten Pay-TV-Programme im Jahr 2024

eine durchschnittliche Monatsreichweite von 18,8 Millionen Pay-TV-Seher:innen.



Die Zahl der Abonnent:innen von kostenpflichtigen Online-Streamingdiensten

(Subscription-on-Demand-Dienste - SVoD) stieg im zurückliegenden Jahr auf 22,1

Millionen und soll laut VAUNET-Prognose im laufenden Jahr 2025 auf 23,2

Millionen Personen ansteigen.



Frank Giersberg , VAUNET-Geschäftsführer: "Auch in einem konjunkturell nicht

einfachen Umfeld steigt die Nachfrage nach Pay-TV und bezahlten Videoinhalten.

Der Markt entwickelt sich positiv und bietet den Nutzerinnen und Nutzern eine

beeindruckende Angebotsvielfalt. Aber die Wettbewerbsintensität nimmt weiter zu

und der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech Plattformen bleibt eine der

größten Herausforderungen im Markt. Weitere regulatorische Belastungen wären in

dieser Marktsituation ein völlig falsches Signal."



Tim Werner , CEO und Vorstandsvorsitzender Mainstream Media sowie Vorsitzender

des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV: "Die positive Marktentwicklung ist ein

ermutigendes Signal und bestätigt unsere Arbeit. Mit Kreativität, Engagement und Seite 1 von 3 Seite 2 ►





