ÖKOWORLD AG bleibt profitabel und startet mit neuer Strategie durch

Die ÖKOWORLD AG, Pionierin der ethisch-ökologischen Geldanlage, ist in einem herausfordernden Marktumfeld trotz deutlichem Umsatzrückgang profitabel geblieben. Im ersten Halbjahr des Jahres 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Halbjahresumsatz von 26,6 Millionen Euro und einen Konzernhalbjahresüberschuss von etwa 9,8 Millionen Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2025 lagen die liquiden Mittel der ÖKOWORLD bei 139,7 Millionen Euro. Einen großen Teil davon will der Vorstand gezielt nutzen, um die neu entwickelte Unternehmensstrategie umzusetzen.

Hilden (IRW-Press/10.09.2025) - * Konzernhalbjahresüberschuss beläuft sich auf etwa 9,8 Mio. Euro * Mehrere Millionen Euro liquider Mittel sollen in KI-getriebene Innovationen, Produktoffensiven und in die Attraktivität der ÖKOWORLD-Aktie investiert werden * ÖKOWORLD bleibt konsequent ethisch-ökologisch und baut ein neues Team "KI & Innovation" auf * 5-Sterne-Portfoliomanager Michael Gram-Madsen verantwortet die KI-Einführung

"Die ÖKOWORLD erfindet sich im fünfzigsten Jahr ihres Bestehens neu – mit klarem Bekenntnis zu ihren ethisch-ökologischen Wurzeln", sagt Dr. Oliver Pfeil, CEO der ÖKOWORLD AG. "Wir werden die ÖKOWORLD umfassend modernisieren und weiterentwickeln. Wir investieren in von künstlicher Intelligenz getriebene Innovationen und damit in frisches Wachstum. Wir optimieren bestehende Prozesse und entwickeln neue Produkte. Wir erhöhen damit für unsere Anlegerinnen und Anleger die Attraktivität der ÖKOWORLD-Aktie. In anderen Worten: Wir schreiben unsere erfolgreiche Unternehmensgeschichte als Vorreiter nachhaltiger Geldanlagen fort."

Andrea Machost, CFO der ÖKOWORLD AG, fügt hinzu: "Die ÖKOWORLD verbindet Stabilität mit Aufbruch. Wir verfügen über eine sehr gute Eigenkapitalausstattung sowie entsprechende Liquidität. Das ermöglicht es uns, entschlossen in Innovationen zu investieren und auch unseren eigenen Privatkundenbereich neu aufzustellen. Damit gewährleisten wir, dass wir gestärkt aus herausfordernden Marktbedingungen hervorgehen und unseren Aktionären sowie unseren Kunden auch in Zukunft einen nachhaltigen Mehrwert bieten."

Konkret will der Vorstand verfügbare liquide Mittel von rund 130 Millionen Euro in drei wesentliche Handlungsfelder investieren, die in der Unternehmensstrategie 2030 verankert sind:

1. Zukunft und Chancen für ÖKOWORLD flexibel nutzen

40 Millionen Euro werden als Reserve gehalten, um eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens sicherzustellen. Der Konzern, der frei von Bankschulden ist, verfolgt damit folgende Ziele: