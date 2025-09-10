    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    AKTIE IM FOKUS

    Cancom mit Kurssprung dank Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom startet Aktienrückkauf von bis zu 3,2 Mio.
    • Aktienkurs steigt um 9% und über 50-Tage-Linie
    • Hohe Short-Positionen treiben Kurs zusätzlich an
    Foto: CANCOM SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Umfangreiche Aktienrückkaufpläne von Cancom haben den Anlegern am Mittwoch sehr gefallen. Die Papiere des IT-Dienstleisters bauten ihre Gewinne im Laufe des Vormittags auf neun Prozent aus und schafften damit den Sprung über ihre 50-Tage-Linie, die ein beliebter mittelfristiger Charttechnik-Indikator ist. Durch den Kurssprung ist die Jahresbilanz wieder positiv, denn aktuell haben die Aktien 2025 nun 6,5 Prozent gewonnen.

    Cancom will am Markt bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien erwerben in einem Zeitfenster, das vom 22. September dieses Jahres bis längstens 18. September 2026 reicht. Das sind bis zu zehn Prozent des Grundkapitals des SDax-Unternehmens. In dem Nebenwerte-Index, der sich am Mittwoch nur knapp im Plus bewegte, hatten sie zuletzt die Spitzenposition inne.

    Der Aktienrückkauf komme "nicht ganz überraschend", schrieb die DZ Bank in einer ersten Einschätzung. Cancom habe in der Vergangenheit bereits mehrfach von diesem Instrument Gebrauch gemacht und auch im Rahmen der letzten Telefonkonferenzen immer wieder durchklingen lassen, dass man sich ein erneutes Programm vorstellen könne. Das Volumen von geschätzten rund 72 Millionen Euro sei finanziell zu stemmen.

    Die starke Kursreaktion könnte am Mittwoch auch damit in Zusammenhang stehen, dass die Aktie zuletzt bei Short-Spekulanten beliebt gewesen sein soll. Laut dem "Short Selling Radar" des Börsenportals Ayondo betrug der Gesamtanteil aller Leerverkaufspositionen zuletzt 12,7 Prozent der Aktien. Mit solchen Positionen wird auf fallende Kurse gewettet. Bei Kursanstiegen kann es den Kurs zusätzlich antreiben, wenn Spekulanten dazu gezwungen werden, sich wieder einzudecken./bek/tih/ag/stk

    CANCOM SE

    +5,53 %
    -0,43 %
    -2,71 %
    -20,98 %
    -14,59 %
    -20,95 %
    -49,66 %
    +48,03 %
    +692,84 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 24,60 auf Tradegate (10. September 2025, 13:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 781,58 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +0,81 %/+41,13 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
