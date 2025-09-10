SEC genehmigt: Dogecoin-ETF startet in den USA!

Am Donnerstag ist es soweit: In den USA soll mit dem Rex-Osprey Spot Dogecoin ETF (Ticker: DOJE) der erste börsengehandelte ETF starten, der ausschließlich auf den Memecoin DOGE setzt.

Die Aussicht auf den ETF hat den Kurs von Dogecoin spürbar beflügelt. Am Dienstag sprang der Preis zwischenzeitlich um 5 Prozent auf ein Tageshoch von 0,2471 US-Dollar. Aktuell notiert DOGE etwas tiefer bei 0,2411 US-Dollar, weiterhin ein Wochenplus von knapp 12 Prozent. Trotz der Rallye liegt die Kryptowährung im Jahresverlauf noch 23,5 Prozent im Minus und notiert mehr als 67 Prozent unter dem Allzeithoch.

SEC gibt grünes Licht – aber nur für REX-Osprey

Die US-Börsenaufsicht SEC hat dem ETF von REX Shares und Osprey Funds den Weg unter dem Investment Company Act von 1940 freigemacht – einem strengeren Regulierungsrahmen, der für Anleger mehr Schutz bietet als die gängigen Commodity-Trust-Strukturen anderer Krypto-ETFs. Damit gilt DOJE als stärker reguliertes Investmentvehikel, ähnlich klassischen Aktien- oder Anleihenfonds.

"Memecoin-ETF-Ära steht vor dem Start – DOJE kommt am Donnerstag, wenn auch unter dem 40-Act-Regime", kommentierte Bloomberg-Analyst Eric Balchunas. "Ziemlich sicher der erste US-ETF, der absichtlich etwas hält, das keinerlei Nutzwert hat."

Während DOJE voraussichtlich am Donnerstag startet, verzögert die SEC andere Krypto-Produkte. Der Antrag von Bitwise für einen Dogecoin-ETF wurde erneut verschoben, ebenso ein Vorschlag von Grayscale für einen Spot-Hedera-Fonds.

Von einem Meme zur Wall Street

Die Bedeutung der ETF-Premiere ist nicht zu unterschätzen. "Dogecoin begann als Meme, und jetzt versteht es auch Wall Street", sagte Jordan Jefferson, CEO von DogeOS und MyDoge. "Die Genehmigung beweist, dass institutionelle Investoren den Wert von Community, Kultur und Zugänglichkeit erkennen."

Auch aus Analystenkreisen gibt es bullishe Stimmen. Der Krypto-Stratege XForceGlobal bezeichnete die Kursentwicklung von DOGE als "klassische 5-Wellen-Bewegung" und sieht in der aktuellen Phase Potenzial für ein neues Allzeithoch – mit einem "realistischen Ziel von rund 1 US-Dollar".

Risiken bleiben hoch

Gleichzeitig warnen Experten vor überzogenen Erwartungen. Selbst der ETF-Anbieter REX weist in seinem Prospekt ausdrücklich auf extreme Volatilität und erhebliche Risiken bei Investitionen in Dogecoin hin.

Ganesh Mahidhar von Further Ventures verweist zudem auf die technische Besonderheit: Dogecoin basiert – wie Bitcoin – auf einem Proof-of-Work-Konsensmechanismus. Damit unterscheidet sich der Coin von anderen Memetokens wie Shiba Inu oder Pepe, die auf Proof-of-Stake laufen und laut Mahidhar "eine schwächere Baseline" besitzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

DOGE / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 0,241USD auf CryptoCompare Index (10. September 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.



