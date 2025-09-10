Diese fünf aktiven Fonds schlagen fast jeden ETF! Beste 10-Jahres-Performance

Die besten aktiven Fonds über zehn Jahre (Stand 10.09.2025)

Laut einer aktuellen Auswertung des Fachmagazins DasInvestment sind Fonds mit Fokus auf Technologie sowie Edelmetalle die Performance-stärksten aktiven Fonds der letzten zehn Jahre. Berücksichtigt wurden ausschließlich Fonds, die seit mindestens zehn Jahren am Markt sind, aktiv gemanagt werden und keine währungsgesicherten Anteilsklassen enthalten. Das Ergebnis:

1.) Bakersteel Global Funds Sicav – Precious Metals +764 Prozent in 10 Jahren

2.) Konwave Gold Equity +704 Prozent in 10 Jahren

3.) BlackRock World Technology +571 Prozent in 10 Jahren

4.) Polar Capital Funds plc - Global Technology +567 Prozent in 10 Jahren

5.) Fidelity Global Technology +565 Prozent in 10 Jahren

Quelle: Das Investment (Kursdaten: 10.09.2025)

ETF-Vergleich und ESG-Aspekt

Vor allem Technologie- und Edelmetallfonds dominieren das Feld. Auffällig ist dabei die enorme Performance: Die Spitzenreiter überschreiten die Marke von 700 Prozent Wertzuwachs in zehn Jahren. Zum Vergleich: Der vielleicht bekannteste ETF, der MSCI World, kam im selben Zeitraum "nur" auf eine Rendite von 143 Prozent.

Der beste aktive Fonds schlägt dabei sogar den Invesco Technology S&P US Select Sector ETF knapp. Dieser hat über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Rendite von über 738 Prozent erzielt (Stand: 09.09.2025). Bemerkenswert ist, dass zwei der fünf erfolgreichsten Fonds konsequent auf ESG-Kriterien setzen. Dies ist umso bemerkenswerter, da das Thema Nachhaltigkeit an den Märkten zuletzt eher an den Rand gedrängt wurde.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



