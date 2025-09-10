    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsPrecious Metals Fund A2 EUR FondsvorwärtsNachrichten zu Precious Metals Fund A2 EUR

    +764 Prozent in zehn Jahren

    Diese fünf aktiven Fonds schlagen fast jeden ETF! Beste 10-Jahres-Performance

    Aktive Fonds sind für einige Anleger eine Alternative zu ETFs – wenn Manager ihre Benchmark schlagen. Ein Ranking von DasInvestment zeigt jetzt, welche Fonds in den vergangenen 10 Jahren die höchsten Renditen erzielten.

    Laut einer aktuellen Auswertung des Fachmagazins DasInvestment sind Fonds mit Fokus auf Technologie sowie Edelmetalle die Performance-stärksten aktiven Fonds der letzten zehn Jahre. Berücksichtigt wurden ausschließlich Fonds, die seit mindestens zehn Jahren am Markt sind, aktiv gemanagt werden und keine währungsgesicherten Anteilsklassen enthalten. Das Ergebnis:

    Die besten aktiven Fonds über zehn Jahre (Stand 10.09.2025)

    1.) Bakersteel Global Funds Sicav – Precious Metals +764 Prozent in 10 Jahren 

    2.) Konwave Gold Equity +704 Prozent in 10 Jahren

    3.) BlackRock World Technology  +571 Prozent in 10 Jahren

    4.) Polar Capital Funds plc - Global Technology  +567 Prozent in 10 Jahren

    5.) Fidelity Global Technology +565 Prozent in 10 Jahren

    Quelle: Das Investment (Kursdaten: 10.09.2025) 

    ETF-Vergleich und ESG-Aspekt

    Vor allem Technologie- und Edelmetallfonds dominieren das Feld. Auffällig ist dabei die enorme Performance: Die Spitzenreiter überschreiten die Marke von 700 Prozent Wertzuwachs in zehn Jahren. Zum Vergleich: Der vielleicht bekannteste ETF, der MSCI World, kam im selben Zeitraum "nur" auf eine Rendite von 143 Prozent.

    Der beste aktive Fonds schlägt dabei sogar den Invesco Technology S&P US Select Sector ETF knapp. Dieser hat über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Rendite von über 738 Prozent erzielt (Stand: 09.09.2025). Bemerkenswert ist, dass zwei der fünf erfolgreichsten Fonds konsequent auf ESG-Kriterien setzen. Dies ist umso bemerkenswerter, da das Thema Nachhaltigkeit an den Märkten zuletzt eher an den Rand gedrängt wurde.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



