+764 Prozent in zehn Jahren
Diese fünf aktiven Fonds schlagen fast jeden ETF! Beste 10-Jahres-Performance
Aktive Fonds sind für einige Anleger eine Alternative zu ETFs – wenn Manager ihre Benchmark schlagen. Ein Ranking von DasInvestment zeigt jetzt, welche Fonds in den vergangenen 10 Jahren die höchsten Renditen erzielten.
- Aktive Fonds übertreffen ETFs in Rendite deutlich.
- Technologie- und Edelmetallfonds dominieren Performance.
- Zwei der besten Fonds setzen auf ESG-Kriterien.
Laut einer aktuellen Auswertung des Fachmagazins DasInvestment sind Fonds mit Fokus auf Technologie sowie Edelmetalle die Performance-stärksten aktiven Fonds der letzten zehn Jahre. Berücksichtigt wurden ausschließlich Fonds, die seit mindestens zehn Jahren am Markt sind, aktiv gemanagt werden und keine währungsgesicherten Anteilsklassen enthalten. Das Ergebnis:
Die besten aktiven Fonds über zehn Jahre (Stand 10.09.2025)
1.) Bakersteel Global Funds Sicav – Precious Metals +764 Prozent in 10 Jahren
2.) Konwave Gold Equity +704 Prozent in 10 Jahren
3.) BlackRock World Technology +571 Prozent in 10 Jahren
4.) Polar Capital Funds plc - Global Technology +567 Prozent in 10 Jahren
5.) Fidelity Global Technology +565 Prozent in 10 Jahren
Quelle: Das Investment (Kursdaten: 10.09.2025)
ETF-Vergleich und ESG-Aspekt
Vor allem Technologie- und Edelmetallfonds dominieren das Feld. Auffällig ist dabei die enorme Performance: Die Spitzenreiter überschreiten die Marke von 700 Prozent Wertzuwachs in zehn Jahren. Zum Vergleich: Der vielleicht bekannteste ETF, der MSCI World, kam im selben Zeitraum "nur" auf eine Rendite von 143 Prozent.
Der beste aktive Fonds schlägt dabei sogar den Invesco Technology S&P US Select Sector ETF knapp. Dieser hat über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Rendite von über 738 Prozent erzielt (Stand: 09.09.2025). Bemerkenswert ist, dass zwei der fünf erfolgreichsten Fonds konsequent auf ESG-Kriterien setzen. Dies ist umso bemerkenswerter, da das Thema Nachhaltigkeit an den Märkten zuletzt eher an den Rand gedrängt wurde.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion