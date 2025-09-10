    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    PIABO Communications analysiert 100 Personenmarken

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Messbare Effekte von Personal Branding auf Wachstum, Bewertung und Marketingeffizienz (FOTO)

    Berlin (ots) - Sichtbare Führungskräfte sind der unterschätzte Wachstumstreiber:
    PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende
    Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen, hat 100
    Führungspersönlichkeiten aus innovativen B2B-Unternehmen der DACH-Region
    analysiert. Die Ergebnisse zeigen, wie Personal Branding Umsatz,
    Unternehmensbewertung und Marketingeffizienz messbar steigert.

    Im Zeitraum Q1 bis Q3 2025 untersuchte PIABO Communications die
    Social-Media-Aktivität (Posting-Frequenz, Engagement-Rate), Medienpräsenz
    (Interviews, Gastbeiträge) und Content-Diversität der Führungskräfte. Die
    Ergebnisse belegen einen klaren Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit der
    Executives und Unternehmenserfolg.

    "Unsere Analyse zeigt klar: Sichtbare CEOs und Führungskräfte sind ein enormer
    Wachstumsfaktor", sagt Stefanie Söhnchen
    (https://www.linkedin.com/in/stefanie-soehnchen/) , Vice President Strategy /
    Lead Digital bei PIABO Communications. "Personal Branding entscheidet heute mit
    über Umsatz, Bewertung und Markterfolg."

    1. Vertrauen beschleunigt Kaufentscheidungen

    PIABO hat Social-Media-Aktivität, Content-Frequenz und Medienpräsenz der 100
    analysierten Führungspersönlichkeiten ausgewertet. Das Fazit: Wer kontinuierlich
    Einblicke gibt und Haltung zeigt, beschleunigt Entscheidungszyklen spürbar.

    Die Ergebnisse decken sich mit Studien wie dem LinkedIn B2B Institute, das
    bestätigt, dass 64 % der Entscheider:innen Thought Leadership als
    kaufentscheidend wahrnehmen. In ihrer täglichen Praxis sieht die
    Kommunikationsagentur: Ein einzelnes, pointiertes CEO-Statement in einem
    Fachmedium wirkt laut Analyse stärker als klassische Produktkommunikation.

    2. Sichtbare Führungskräfte steigern Unternehmenswert

    Unternehmen mit präsenten Führungskräften werden häufiger als Innovationsführer
    wahrgenommen - ein Effekt, der sich direkt in der Unternehmensbewertung
    widerspiegelt.

    "Investor:innen investieren nicht nur in Produkte, sondern vor allem in
    Menschen," so Söhnchen. "Eine konsistente Executive-Positionierung kann in
    Finanzierungsrunden oder bei einem IPO den entscheidenden Unterschied machen -
    genau hier setzen wir als PIABO an."

    3. Organische Sichtbarkeit macht Marketing effizienter

    Wenn Führungskräfte regelmäßig eigene Inhalte teilen, erreichen sie ihre
    Zielgruppe ohne zusätzliche Werbekosten.

    Das verringert die Abhängigkeit von Paid Media und senkt nachhaltig die Customer
    Acquisition Costs (CAC) - denn die Community wächst mit jedem Beitrag weiter.

    Ein Beispiel: Ein LinkedIn-Post einer Geschäftsführerin kann tausende
    Entscheidungsträger:innen erreichen, ganz ohne Mediabudget. Unternehmen sparen
    Werbekosten und bauen gleichzeitig langfristige Kundenbeziehungen auf.

    Externe Studien bestätigen diesen Effekt: Inhalte, die von Mitarbeitenden
    geteilt werden, erzielen laut LinkedIn Employee Advocacy Report achtmal mehr
    Engagement als Corporate-Posts. Laut Nielsen Report vertrauen 88 % der Menschen
    Empfehlungen von Personen, aber nur 38 % klassischer Werbung. Der Sprout Social
    Index zeigt: Social-Media-präsente Führungskräfte steigern das Vertrauen in das
    Unternehmen um 72 %.

    Leadership Visibility als strategischer Hebel

    "Unsichtbare Führungsteams verschenken Wachstumspotenzial," warnt Söhnchen. "Wer
    seine Führungskräfte sichtbar macht, verkürzt Verkaufszyklen, steigert den
    Unternehmenswert und gewinnt effizienter neue Kund:innen - dieser Hebel ist
    heute unverzichtbar."

    PIABO Communications unterstützt B2B-Unternehmen dabei, ihre
    Führungspersönlichkeiten strategisch zu positionieren und messbar sichtbar zu
    machen. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

    Über PIABO Communications

    PIABO (https://piabo.net/) Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas
    führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO
    Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen
    aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,
    Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,
    Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum
    der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media
    sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO
    Communications wird von Gründer und CEO, Tilo Bonow
    (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) , und COO, Daniela Harzer
    (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/) , geführt und unterstützt
    als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer
    lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio
    zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und
    Withings.

    Pressekontakt:

    PIABO Communications
    Verena Laier
    Mail: mailto:verena.laier@piabo.net
    Mobil: +49 151 1040 5787

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178147/6114854
    OTS: PIABO Communications




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    PIABO Communications analysiert 100 Personenmarken Messbare Effekte von Personal Branding auf Wachstum, Bewertung und Marketingeffizienz (FOTO) Sichtbare Führungskräfte sind der unterschätzte Wachstumstreiber: PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen, hat 100 Führungspersönlichkeiten aus innovativen …