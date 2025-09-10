Messbare Effekte von Personal Branding auf Wachstum, Bewertung und Marketingeffizienz (FOTO)

Berlin (ots) - Sichtbare Führungskräfte sind der unterschätzte Wachstumstreiber:

PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende

Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen, hat 100

Führungspersönlichkeiten aus innovativen B2B-Unternehmen der DACH-Region

analysiert. Die Ergebnisse zeigen, wie Personal Branding Umsatz,

Unternehmensbewertung und Marketingeffizienz messbar steigert.



Im Zeitraum Q1 bis Q3 2025 untersuchte PIABO Communications die

Social-Media-Aktivität (Posting-Frequenz, Engagement-Rate), Medienpräsenz

(Interviews, Gastbeiträge) und Content-Diversität der Führungskräfte. Die

Ergebnisse belegen einen klaren Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit der

Executives und Unternehmenserfolg.







Wachstumsfaktor", sagt Stefanie Söhnchen

(https://www.linkedin.com/in/stefanie-soehnchen/) , Vice President Strategy /

Lead Digital bei PIABO Communications. "Personal Branding entscheidet heute mit

über Umsatz, Bewertung und Markterfolg."



1. Vertrauen beschleunigt Kaufentscheidungen



PIABO hat Social-Media-Aktivität, Content-Frequenz und Medienpräsenz der 100

analysierten Führungspersönlichkeiten ausgewertet. Das Fazit: Wer kontinuierlich

Einblicke gibt und Haltung zeigt, beschleunigt Entscheidungszyklen spürbar.



Die Ergebnisse decken sich mit Studien wie dem LinkedIn B2B Institute, das

bestätigt, dass 64 % der Entscheider:innen Thought Leadership als

kaufentscheidend wahrnehmen. In ihrer täglichen Praxis sieht die

Kommunikationsagentur: Ein einzelnes, pointiertes CEO-Statement in einem

Fachmedium wirkt laut Analyse stärker als klassische Produktkommunikation.



2. Sichtbare Führungskräfte steigern Unternehmenswert



Unternehmen mit präsenten Führungskräften werden häufiger als Innovationsführer

wahrgenommen - ein Effekt, der sich direkt in der Unternehmensbewertung

widerspiegelt.



"Investor:innen investieren nicht nur in Produkte, sondern vor allem in

Menschen," so Söhnchen. "Eine konsistente Executive-Positionierung kann in

Finanzierungsrunden oder bei einem IPO den entscheidenden Unterschied machen -

genau hier setzen wir als PIABO an."



3. Organische Sichtbarkeit macht Marketing effizienter



Wenn Führungskräfte regelmäßig eigene Inhalte teilen, erreichen sie ihre

Zielgruppe ohne zusätzliche Werbekosten.



Das verringert die Abhängigkeit von Paid Media und senkt nachhaltig die Customer

Acquisition Costs (CAC) - denn die Community wächst mit jedem Beitrag weiter.



Ein Beispiel: Ein LinkedIn-Post einer Geschäftsführerin kann tausende

Entscheidungsträger:innen erreichen, ganz ohne Mediabudget. Unternehmen sparen

Werbekosten und bauen gleichzeitig langfristige Kundenbeziehungen auf.



Externe Studien bestätigen diesen Effekt: Inhalte, die von Mitarbeitenden

geteilt werden, erzielen laut LinkedIn Employee Advocacy Report achtmal mehr

Engagement als Corporate-Posts. Laut Nielsen Report vertrauen 88 % der Menschen

Empfehlungen von Personen, aber nur 38 % klassischer Werbung. Der Sprout Social

Index zeigt: Social-Media-präsente Führungskräfte steigern das Vertrauen in das

Unternehmen um 72 %.



Leadership Visibility als strategischer Hebel



"Unsichtbare Führungsteams verschenken Wachstumspotenzial," warnt Söhnchen. "Wer

seine Führungskräfte sichtbar macht, verkürzt Verkaufszyklen, steigert den

Unternehmenswert und gewinnt effizienter neue Kund:innen - dieser Hebel ist

heute unverzichtbar."



PIABO Communications unterstützt B2B-Unternehmen dabei, ihre

Führungspersönlichkeiten strategisch zu positionieren und messbar sichtbar zu

machen. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.



Über PIABO Communications



PIABO (https://piabo.net/) Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas

führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO

Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen

aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,

Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,

Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum

der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media

sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO

Communications wird von Gründer und CEO, Tilo Bonow

(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) , und COO, Daniela Harzer

(https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/) , geführt und unterstützt

als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer

lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio

zählen u. a. GitHub,

Withings.



Pressekontakt:



PIABO Communications

Verena Laier

Mail: mailto:verena.laier@piabo.net

Mobil: +49 151 1040 5787



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178147/6114854

OTS: PIABO Communications







