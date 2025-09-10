PIABO Communications analysiert 100 Personenmarken
Messbare Effekte von Personal Branding auf Wachstum, Bewertung und Marketingeffizienz (FOTO)
Berlin (ots) - Sichtbare Führungskräfte sind der unterschätzte Wachstumstreiber:
PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende
Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen, hat 100
Führungspersönlichkeiten aus innovativen B2B-Unternehmen der DACH-Region
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, wie Personal Branding Umsatz,
Unternehmensbewertung und Marketingeffizienz messbar steigert.
Im Zeitraum Q1 bis Q3 2025 untersuchte PIABO Communications die
Social-Media-Aktivität (Posting-Frequenz, Engagement-Rate), Medienpräsenz
(Interviews, Gastbeiträge) und Content-Diversität der Führungskräfte. Die
Ergebnisse belegen einen klaren Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit der
Executives und Unternehmenserfolg.
"Unsere Analyse zeigt klar: Sichtbare CEOs und Führungskräfte sind ein enormer
Wachstumsfaktor", sagt Stefanie Söhnchen
(https://www.linkedin.com/in/stefanie-soehnchen/) , Vice President Strategy /
Lead Digital bei PIABO Communications. "Personal Branding entscheidet heute mit
über Umsatz, Bewertung und Markterfolg."
1. Vertrauen beschleunigt Kaufentscheidungen
PIABO hat Social-Media-Aktivität, Content-Frequenz und Medienpräsenz der 100
analysierten Führungspersönlichkeiten ausgewertet. Das Fazit: Wer kontinuierlich
Einblicke gibt und Haltung zeigt, beschleunigt Entscheidungszyklen spürbar.
Die Ergebnisse decken sich mit Studien wie dem LinkedIn B2B Institute, das
bestätigt, dass 64 % der Entscheider:innen Thought Leadership als
kaufentscheidend wahrnehmen. In ihrer täglichen Praxis sieht die
Kommunikationsagentur: Ein einzelnes, pointiertes CEO-Statement in einem
Fachmedium wirkt laut Analyse stärker als klassische Produktkommunikation.
2. Sichtbare Führungskräfte steigern Unternehmenswert
Unternehmen mit präsenten Führungskräften werden häufiger als Innovationsführer
wahrgenommen - ein Effekt, der sich direkt in der Unternehmensbewertung
widerspiegelt.
"Investor:innen investieren nicht nur in Produkte, sondern vor allem in
Menschen," so Söhnchen. "Eine konsistente Executive-Positionierung kann in
Finanzierungsrunden oder bei einem IPO den entscheidenden Unterschied machen -
genau hier setzen wir als PIABO an."
3. Organische Sichtbarkeit macht Marketing effizienter
Wenn Führungskräfte regelmäßig eigene Inhalte teilen, erreichen sie ihre
Zielgruppe ohne zusätzliche Werbekosten.
Das verringert die Abhängigkeit von Paid Media und senkt nachhaltig die Customer
Acquisition Costs (CAC) - denn die Community wächst mit jedem Beitrag weiter.
Ein Beispiel: Ein LinkedIn-Post einer Geschäftsführerin kann tausende
Entscheidungsträger:innen erreichen, ganz ohne Mediabudget. Unternehmen sparen
Werbekosten und bauen gleichzeitig langfristige Kundenbeziehungen auf.
Externe Studien bestätigen diesen Effekt: Inhalte, die von Mitarbeitenden
geteilt werden, erzielen laut LinkedIn Employee Advocacy Report achtmal mehr
Engagement als Corporate-Posts. Laut Nielsen Report vertrauen 88 % der Menschen
Empfehlungen von Personen, aber nur 38 % klassischer Werbung. Der Sprout Social
Index zeigt: Social-Media-präsente Führungskräfte steigern das Vertrauen in das
Unternehmen um 72 %.
Leadership Visibility als strategischer Hebel
"Unsichtbare Führungsteams verschenken Wachstumspotenzial," warnt Söhnchen. "Wer
seine Führungskräfte sichtbar macht, verkürzt Verkaufszyklen, steigert den
Unternehmenswert und gewinnt effizienter neue Kund:innen - dieser Hebel ist
heute unverzichtbar."
PIABO Communications unterstützt B2B-Unternehmen dabei, ihre
Führungspersönlichkeiten strategisch zu positionieren und messbar sichtbar zu
machen. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Über PIABO Communications
PIABO (https://piabo.net/) Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas
führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO
Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen
aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,
Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,
Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum
der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media
sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO
Communications wird von Gründer und CEO, Tilo Bonow
(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) , und COO, Daniela Harzer
(https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/) , geführt und unterstützt
als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer
lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio
zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und
Withings.
Pressekontakt:
PIABO Communications
Verena Laier
Mail: mailto:verena.laier@piabo.net
Mobil: +49 151 1040 5787
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178147/6114854
OTS: PIABO Communications
