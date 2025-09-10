AKTIEN-FLASH
Carl Zeiss Meditec nach Empfehlung an 21-Tage-Linie erholt
- Aktien von Carl Zeiss Meditec erholen sich leicht.
- Barclays-Analyst Unwin gibt "Overweight"-Empfehlung.
- Kursziel von 52 Euro, potenzielles Plus von 14%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Carl Zeiss Meditec haben sich am Mittwoch nach einer Empfehlung etwas von ihrem Jahrestief erholt. Analyst Jonathon Unwin von Barclays hat die Papiere der Jenaer bei einem Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" eingestuft. Sie kletterten daraufhin um bis zu 5,6 Prozent auf 43,26 Euro, nachdem sie tags zuvor mit 40,52 Euro zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2017 gefallen waren.
Die Kurserholung ebbte am Mittwoch im Bereich der 21-Tage-Linie jedoch schnell wieder ab und es blieb bis zum Mittag nur noch ein Kursplus von 3 Prozent.
Barclays-Experte Unwin setzt jedoch darauf, dass die Ergebnisentwicklung ihren Boden erreicht hat, und das Unternehmen in einer Branchenerholung von einer enormen Hebelwirkung profitiert. Denn das Unternehmen, das eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie spiele, dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent werden, so der Experte./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 42,10 auf Tradegate (10. September 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +7,09 %/+42,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
General ist es eine super Unternehmen.
Die vola ist auch dem niedrigen free Float zu Schulden. Das mache so eine Aktie zum Spielball der großen
Vor allem weil vor 2-3 Jahren noch davon gesprochen wurde dass die EBIT Marge langfristig bei deutlich über 20% liegen soll. D.h. die langfristigen Aussichten haben sich deutlich verschlechtert.