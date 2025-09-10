Carl Zeiss Meditec nach Empfehlung an 21-Tage-Linie erholt

Barclays-Experte Unwin setzt jedoch darauf, dass die Ergebnisentwicklung ihren Boden erreicht hat, und das Unternehmen in einer Branchenerholung von einer enormen Hebelwirkung profitiert. Denn das Unternehmen, das eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie spiele, dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent werden, so der Experte./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 42,10 auf Tradegate (10. September 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +7,09 %/+42,79 % bedeutet.