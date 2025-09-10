    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    AKTIEN-FLASH

    Carl Zeiss Meditec nach Empfehlung an 21-Tage-Linie erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Carl Zeiss Meditec erholen sich leicht.
    • Barclays-Analyst Unwin gibt "Overweight"-Empfehlung.
    • Kursziel von 52 Euro, potenzielles Plus von 14%.
    AKTIEN-FLASH - Carl Zeiss Meditec nach Empfehlung an 21-Tage-Linie erholt
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Carl Zeiss Meditec haben sich am Mittwoch nach einer Empfehlung etwas von ihrem Jahrestief erholt. Analyst Jonathon Unwin von Barclays hat die Papiere der Jenaer bei einem Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" eingestuft. Sie kletterten daraufhin um bis zu 5,6 Prozent auf 43,26 Euro, nachdem sie tags zuvor mit 40,52 Euro zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2017 gefallen waren.

    Die Kurserholung ebbte am Mittwoch im Bereich der 21-Tage-Linie jedoch schnell wieder ab und es blieb bis zum Mittag nur noch ein Kursplus von 3 Prozent.

    Barclays-Experte Unwin setzt jedoch darauf, dass die Ergebnisentwicklung ihren Boden erreicht hat, und das Unternehmen in einer Branchenerholung von einer enormen Hebelwirkung profitiert. Denn das Unternehmen, das eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie spiele, dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent werden, so der Experte./ag/jha/

    Carl Zeiss Meditec

    +1,60 %
    -1,96 %
    -3,36 %
    -30,77 %
    -29,20 %
    -66,74 %
    -56,00 %
    +78,05 %
    -10,21 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 42,10 auf Tradegate (10. September 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +7,09 %/+42,79 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
