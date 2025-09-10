Kreise
Siemens Healthineers lotet Verkauf von Diagnostikbereich aus
- Siemens Healthineers prüft Verkauf des Diagnostikgeschäfts.
- Gespräche mit Private-Equity-Firmen laufen bereits.
- Aktienkurs stieg um 1,8 Prozent nach Ankündigung.
ERLANGEN (dpa-AFX) - Zur Straffung seiner Geschäfte könnte sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers informierten Kreisen zufolge von seinem Diagnostikgeschäft trennen. Der Konzern habe Sondierungsgespräche mit großen Private-Equity-Firmen geführt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf informierte Personen. Mögliche Interessenten sollen demnach Blackstone , CVC, KKR und Montagu sein. Die Beteiligten lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ebenso ab, wie der Dax -Konzern selbst. Allein die Vorstellung einer solchen Transaktion, kam bei den Anlegern gut an: Siemens-Healthineers-Aktien legten zuletzt um 1,8 Prozent zu.
Siemens Healthineers hatte bereits vor mehr als zwei Jahren begonnen, sein Diagnostikgeschäft auf den Prüfstand zu stellen. In dem Bereich geht es etwa um die Testung von Blut- und Gewebeproben, mit dem Ziel, Krankheiten und Infektionen zu identifizieren. Dem Geschäftsbereich soll nun ein Wert von mehr als sechs Milliarden Euro beigemessen werden. Der Bereich Bildgebung und die Varian-Sparte, die sich auf Technologien zur Krebsbehandlung konzentriert, wären nicht Teil eines möglichen Verkaufs.
Am 17. November plant der Konzern, einen Kapitalmarkt-Tag zu veranstalten./lew/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 23.740 auf Ariva Indikation (10. September 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,11 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+29,38 % bedeutet.
