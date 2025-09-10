Tanken wieder etwas teurer / Super E10 und Diesel steigen im Vergleich zur Vorwoche / Ölpreis deutlich niedriger (FOTO)

München (ots) - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich im Vergleich zur

Vorwoche auf höhere Preise an den Zapfsäulen einstellen. Nach der aktuellen ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland

zahlt man für einen Liter Super E10 derzeit 1,660 Euro und damit 0,5 Cent mehr

als in der Vorwoche. Bei Diesel ist der Preisanstieg etwas deutlicher, der Liter

liegt um 0,9 Cent höher als in der letzten Woche und kostet im bundesweiten

Schnitt 1,582 Euro.



Damit haben sich die Preise von Benzin und Diesel wieder etwas mehr angenähert.

Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 7,8

Cent weniger als ein Liter Super E10 - angesichts der deutlich geringeren

Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel ist das spürbar zu wenig. Bemessen

an den beiden wesentlichen Einflussfaktoren auf die Kraftstoffpreise - den

Ölpreis (Brent) sowie den Wechselkurs des Euros zum US-Dollar - wären für beide

Kraftstoffsorten im Wochenvergleich sogar niedrigere Preise zu erwarten gewesen.

So sank der Preis für ein Barrel Brent-Öl binnen Wochenfrist um 3 US-Dollar, der

Euro notiert wieder oberhalb von 1,17 US-Dollar.



Sparen können Autofahrerinnen und Autofahrer an den Tankstellen dennoch: Wer

abends tankt, zahlt bei Benzin und Diesel im Vergleich zu den Morgenstunden im

Schnitt rund 13 Cent je Liter weniger. Die günstigste Tankstelle im Umkreis oder

auf der Route liefert die Spritpreis-App "ADAC Drive". Damit lassen sich rund um

die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland

einsehen und vergleichen. Fährt man einen Benziner, der für Super E10

freigegeben ist, sollte man auch darauf zurückgreifen - damit kann man

problemlos weitere 6 Cent je Liter im Vergleich zu Super E5 sparen.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redi

rectId=quer.vpo.tanken)



