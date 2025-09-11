Anlagechancen bei Automobil-Aktien

Mit dem Start der IAA Mobility 2025 am Montag rücken Automobilhersteller in den Fokus. Auf der Leitmesse der Branche zeigt sich die internationale Ausrichtung deutlicher denn je: Von 748 Ausstellern, die ihre neuesten Entwicklungen rund um das Thema Mobilität präsentieren, kommen 57% aus dem Ausland. Das ist ein neuer Rekord.

Besonders auffällig ist die starke Präsenz chinesischer Hersteller. Hier zeigt sich ganz offensichtlich die Verschiebung in der globalen Wettbewerbssituation in der Automobilindustrie. Wir haben uns auf dem Messe umgesehen. Unsere Erkenntnis: Deutsche Autokonzerne wie Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Porsche setzen gezielt auf innovative Modelle, um ihre Position im hart umkämpften Markt zu behaupten.