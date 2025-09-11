Volkswagen-Aktie auf Startposition

Die Modelloffensive soll helfen, den Wettbewerbern davonzufahren. Mit dem neuen ID.Cross Concept planen die Wolfsburger ein vollekektrisches Kompaktfahrzeug, dass in der ersten Hälfte 2026 auf den Markt kommen und unter 25.000 Euro kosten soll. Ein Skalierungshebel: Die neue Modellreihe ist die erste, bei der Volkswagen ein einheitliches Zellkonzept bei Batterien nutzt.

Volkswagen will mit einer neuen Generation erschwinglicher Fahrzeuge seine Führungsposition auf dem europäischen Markt für E-Autos weiter ausbauen. Vorstandschef Oliver Blume präsentierte zwei Tage vor dem offiziellen Start der IAA vier neue E-Modelle von VW, Skoda und Cupra, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen.

Modelloffensive bei VW

Mit den neuen Modellen im unteren Preissegment will VW den Absatz seiner E-Autos ankurbeln. Die Wolfsburger brauchen einen hohen Elektro-Anteil, um die schärferen Flottenziele der EU erfüllen zu können. Anderenfalls drohen hohe Strafen. Volkswagen ist dabei auf einem guten Weg, die eigenen Ziele zu erreichen und kommt mit der schrittweise Umstellung der Flotte voran.

Im ersten Halbjahr lag der Anteil der E-Autos konzernweit bei rund 11% (in Deutschland +47% ggü. Vj., in Europa +90% ggü. Vj.) Mit einem Marktanteil von rund 28% ist der VW-Konzern eigenen Angaben zufolge Marktführer bei E-Autos in Europa. Weltweit verkaufte Volkswagen von Januar bis Juli knapp 466.000 E-Autos (insgesamt 4,41 Mio.).

Aktie nimmt Anlauf nach oben

Eine Zukunftstechnologie, an der die Wolfsburger mit Hochdruck arbeiten, ist die Feststoffbatterie. Dazu kooperiert der Autokonzern bereits seit längerem mit dem US-Batterie-Spezialisten QuantumScape. Erst im Juli gaben beide Unternehmen bekannt, ihre strategische Kooperation und ihre Lizenzvereinbarung erweitern zu wollen. Volkswagen ist inzwischen auch durch mehrere Investments an QuantumScape beteiligt. Zwar wird es bis zur Marktreife noch eine Weile dauern. Doch VW positioniert sich mit seiner E-Auto-Strategie (Batteriezelle, Batteriesystem und E-Antrieb aus einem Haus) immer mehr als globaler Technologie-Treiber der Autoindustrie.

Mit Blick auf den Kursverlauf zeichnet sich zwischen 90 und 100 Euro eine langfristige Bodenbildung ab. Mit dem jüngsten Anstieg über die 100 Euro-Marke hat die Aktie zudem eine wichtige psychologische Hürde genommen. Aus fundamentaler Sicht ist die VW-Vorzugsaktie mit einem KGV unter 5 ein Value-Schnäppchen. Langfristig orientierte Anleger können zudem mit einer attraktiven Dividendenrendite von mehr als 6% rechnen.

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 134,20 EUR; StopLoss: unter 86,30 EUR

