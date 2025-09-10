Börsen Update Europa - 10.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

Der MDAX steht bei 30.296,68 PKT und verliert bisher -0,42 %. Top-Werte: Hochtief +2,56 %, HENSOLDT +2,16 %, Evotec +2,15 % Flop-Werte: HelloFresh -3,70 %, Wacker Chemie -3,33 %, Stroeer -3,23 %

Der DAX steht bei 23.730,47 PKT und verliert bisher -0,22 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,48 %, Rheinmetall +2,28 %, Sartorius Vz. +1,46 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -2,20 %, Porsche AG -1,59 %, Bayer -1,57 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.637,21 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: CANCOM SE +4,43 %, HENSOLDT +2,16 %, Evotec +2,15 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -3,42 %, AIXTRON -1,65 %, SILTRONIC AG -1,64 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.382,46 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Inditex +5,20 %, EssilorLuxottica +2,59 %, Rheinmetall +2,28 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,78 %, L'Oreal -2,12 %, Adyen Parts Sociales -1,93 %

Der ATX steht aktuell (13:59:48) bei 4.661,07 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: voestalpine +0,85 %, BAWAG Group +0,63 %, Telekom Austria +0,52 %

Flop-Werte: DO & CO -2,01 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,54 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,50 %

Der SMI steht bei 12.273,06 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: ABB +1,08 %, Logitech International +0,85 %, Alcon +0,71 %

Flop-Werte: Givaudan -2,96 %, Kuehne + Nagel International -1,78 %, Lonza Group -1,36 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.782,79 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Thales +3,69 %, EssilorLuxottica +2,59 %, ArcelorMittal +2,13 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,78 %, L'Oreal -2,12 %, Teleperformance -1,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.636,50 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,34 %, Skanska (B) +1,42 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,19 %

Flop-Werte: SKF (B) -2,07 %, Volvo Registered (B) -0,36 %, Tele2 (B) -0,20 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.990,00 PKT und gewinnt bisher +2,04 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,13 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,56 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,14 %

Flop-Werte: Viohalco -1,10 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,49 %, Public Power -0,21 %