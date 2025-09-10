Pernod Ricard Aktie knickt ein - 10.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Pernod Ricard Aktie. Sie fällt um -2,78 % auf 92,43€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Pernod Ricard ist ein führender Anbieter von Premium-Spirituosen mit einem breiten Markenportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Bacardi. Das Unternehmen zeichnet sich durch Markenvielfalt und Innovationskraft aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Pernod Ricard in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,73 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Pernod Ricard -13,29 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Pernod Ricard Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,81 % 1 Monat -1,01 % 3 Monate +4,73 % 1 Jahr -23,83 %

Informationen zur Pernod Ricard Aktie

Es gibt 252 Mio. Pernod Ricard Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,23 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Pernod Ricard Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pernod Ricard Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pernod Ricard Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.