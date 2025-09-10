BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Um bei ihrem ausführlichen Kapitalmarkttag Ende September zu überzeugen, der ersten Veranstaltung dieser Art seit sechs Jahren, müsse die Fluggesellschaft mehr bieten als die alten Versprechen von Einfachheit, digitalen Investitionen und Umstrukturierungen, mahnte Alex Irving in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. E ist skeptisch, dass das Unternehmen dazu in der Lage ist./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 20:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 7,486EUR auf Tradegate (10. September 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.



