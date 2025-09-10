Einführung des Lucid Gravity in Europa

Der neue vollelektrische SUV von Lucid auf der IAA Mobility in München: Das Abenteuer hat einen neuen Gravitationspunkt.

Der Lucid Gravity bietet eine überzeugende Mischung aus Vielseitigkeit, Platz, Komfort, Leistung und Reichweite ohne Kompromisse.

Der Lucid Gravity Grand Touring 1 mit einer kombinierten Reichweite von bis zu 748 Kilometern (WLTP), ermöglicht durch Lucids proprietäre EV-Technologie der nächsten Generation – von Lucid selbst entwickelt und hergestellt.

mit einer kombinierten Reichweite von bis zu 748 Kilometern (WLTP), ermöglicht durch Lucids proprietäre EV-Technologie der nächsten Generation – von Lucid selbst entwickelt und hergestellt. Der Lucid Gravity bietet die Vielseitigkeit eines hochentwickelten Full-Size-SUV mit drei Sitzreihen, der Platz für bis zu sieben Erwachsene oder Familien bietet, die bequem mit ihrem gesamten Gepäck reisen können.

Das völlig neuartige Fahrzeug kann in 14 Minuten für eine Reichweite von bis zu 400 km aufgeladen werden.

Ab sofort in Europa bestellbar, Auslieferung an Kunden voraussichtlich ab Anfang 2026.

MÜNCHEN, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID, Hersteller der weltweit fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge, wird seinen brandneuen SUV Lucid Gravity auf der IAA Mobility in München vorstellen. Damit feiert das Unternehmen sein offizielles Debüt auf dem europäischen Markt und seine Premiere in Deutschland. Dieser vollelektrische Premium-SUV, der zunächst in der Ausstattungsvariante Gravity Grand Touring erhältlich ist, vereint die Vielseitigkeit eines Full-Size-Modells mit drei Sitzreihen und bemerkenswerter Effizienz mit der Leistung eines Sportwagens und bietet alles, was sich die Verbraucher von heute von einem Fahrzeug wünschen – ohne Kompromisse. Das Modell Gravity Grand Touring kann ab heute über die Lucid-Website oder in jedem Lucid Studio bestellt werden. Die Auslieferung an Kunden beginnt Anfang 2026. Die zweite Ausstattungsvariante, Lucid GravityTouring2 , wird zu einem späteren Zeitpunkt bestellbar sein.

Der Lucid Gravity bietet die Vielseitigkeit eines hochentwickelten Full-Size-SUV mit drei Sitzreihen, der Platz für bis zu sieben Erwachsene oder Familien bietet, die bequem mit ihrem gesamten Gepäck reisen können, und kombiniert dies mit beeindruckender Leistung und Fahrdynamik. Mit einer kombinierten Reichweite von bis zu 748 Kilometern (WLTP) beim Gravity Grand Touring und einer beeindruckend schnellen Ladefunktion, die in nur 14 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite ermöglicht, bietet er eine effiziente elektrische Leistung, die auf dem Markt ihresgleichen sucht. Der Lucid Gravity wurde speziell für die besonderen Anforderungen europäischer Straßen entwickelt – von Autobahnabschnitten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung bis hin zu engen Serpentinenstraßen in den Alpen.