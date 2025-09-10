HR Path baut mit der Übernahme von Next Generation Inc. (NGI) seine Präsenz auf dem US-Markt weiter aus

PARIS, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR-Beratung und HRIS-Lösungen, freut sich, die strategische Übernahme von Next Generation Inc., bekannt zu geben, die dritte Akquisition auf dem US-Markt innerhalb der letzten zwei Monate.

Mit Niederlassungen in 28 Ländern und mehr als 2.500 Experten ist HR Path ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die sich den komplexen Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. HR Path ist spezialisiert auf Beratung, Implementierung und operative Dienstleistungen und bietet modernste Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Effizienz zu steigern und Wachstum zu fördern. Seit der Gründung im Jahr 2001 bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, die HR-Praktiken weltweit neu zu gestalten.

Next Generation, Inc. (NGI), gegründet im Jahr 2001 mit Standorten in Chicago, New York und Washington, D.C., unterstützt Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor dabei, digitale und prozessuale Transformationen im Bereich HCM und ERP umzusetzen, um das Mitarbeitererlebnis zu verbessern und Geschäftsstrategien mit den organisatorischen Zielen in Einklang zu bringen

Diese strategische Entscheidung stärkt die Präsenz von HR Path in Nordamerika und baut weiterhin auf starken Synergien mit verschiedenen Partnern wie SAP, Oracle, ADP Workforce Software, UKG und Workday auf.

„Wir freuen uns sehr, das NGI-Team in der HR Path-Familie willkommen zu heißen. Diese strategische Verbindung vereint zwei Unternehmen, die in ganz Amerika für ihre außergewöhnliche Qualität und ihren Mehrwert bekannt sind. Unsere gemeinsamen Teams zeichnen sich durch eine starke Synergie und den Ruf aus, die ersten Ansprechpartner im Bereich HCM zu sein. Durch den Zusammenschluss erweitern wir nicht nur unsere globale Präsenz, sondern schaffen auch ein Kraftzentrum aus Talent und Fachwissen, das unseren Kunden weltweit herausragende Ergebnisse liefern wird.", sagt François Boulet, Mitbegründer von HR Path.

„Mit dieser Übernahme sind wir stolz darauf, der größte Workforce-Management-Anbieter in Nordamerika zu werden", sagte Farhan Khan, Partner bei HR Path. „Dieser strategische Schritt stärkt unsere organisatorischen Fähigkeiten und positioniert uns als klaren Marktführer bei der Bereitstellung von End-to-End-HCM-Lösungen. Durch die Kombination der fundierten Fachkenntnisse und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz unserer Teams erweitern wir nicht nur unsere Präsenz, sondern schaffen auch einen unvergleichlichen Mehrwert für unsere Kunden und setzen einen neuen Standard für Spitzenleistungen im Bereich WFM."

