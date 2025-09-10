    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Im Zentrum seiner Gespräche mit Hannover Rück, Scor und Uniqa bei der Branchenmesse in Monte-Carlo habe gestanden, wie sich die nachgebenden Preise insbesondere im margenträchtigen Geschäft mit Naturkatastrophen mit den angepeilten höheren Gewinnen vereinbaren ließen, schrieb Michael Huttner in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Rückversicherer hätten dies mit höheren Volumina, einem Wachstum der investierten Vermögenswerte und daraus resultierend höheren Kapitalerträgen sowie einer zunehmenden Diversifizierung begründet. Aus Huttners Sicht ist ein weiterer wichtiger Faktor, dass die Rückversicherer in den letzten zwei Jahren einen Teil ihrer hohen versicherungstechnischen Ergebnisse in Rücklagen gesteckt haben, anstatt die volle Stärke ihrer zugrunde liegenden Erträge auszuweisen./gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 243,2EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 312
    Kursziel alt: 312
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


