    BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie intensiver mit dem Bremsengeschäft von Aumovio. Die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte stehe vor Herausforderungen, was auch für das Bremsengeschäft als bisherige Ertragsperle gelte. Der Bereich leide unter zunehmendem Investitionsbedarf und verliere Marktanteile. Martin erinnerte an seine jüngste Abstufung von Continental wegen fehlender weiterer Möglichkeiten zur Freisetzung von Unternehmenswerten./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 04:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 74,02EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 66
    Kursziel alt: 66
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


