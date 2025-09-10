UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Das angekündigte Restrukturierungsprogramm des Pharmakonzerns sei die erste Aktion des neuen Unternehmenschefs, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einer Phase des starken Personalwachstums rücke mit dem Stellenabbau die Verringerung der Unternehmenskomplexität in den Fokus. Die entscheidende Frage sei nun, wann die dadurch frei werdenden Mittel, die in das Wachstum reinvestiert werden sollten, sich beim Umsatz bemerkbar machten./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 46,72EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



