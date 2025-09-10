    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Inditex auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Wachstum des Textilkonzerns im zweiten Quartal sei ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung klar positiv überrascht hätten./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 45,02EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sreedhar Mahamkali
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 48
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00, was eine Steigerung von +12,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Inditex auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Wachstum des Textilkonzerns im zweiten Quartal sei ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch …