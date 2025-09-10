UBS stuft Inditex auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Wachstum des Textilkonzerns im zweiten Quartal sei ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung klar positiv überrascht hätten./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 45,02EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
