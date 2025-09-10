DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das zweite Quartal des Textilkonzerns sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Start ins dritte Quartal dagegen besser als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 45,02EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.