Agrar und Solar kombiniert - größter deutscher Park startet

TÜTZPATZ (dpa-AFX) - Auf 93 Hektar kombiniert die bislang größte deutsche Anlage ihrer Art im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte landwirtschaftliche Nutzung mit Stromerzeugung aus Sonnenenergie. In Tützpatz hat das Energieunternehmen Vattenfall einen entsprechenden Agri-PV-Park in Betrieb genommen.

Der Solarpark besteht laut Vattenfall aus drei Teilflächen. Auf einer sollen Hühner in mobilen Ställen gehalten werden. In Planung ist demnach die Haltung von bis zu 15.000 Tieren. Auf den beiden anderen Flächen soll Ackerbau betrieben werden. Dort können Solarmodule den Angaben zufolge gekippt werden, um Platz für Landmaschinen zu schaffen.