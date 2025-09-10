BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Anleger belohnten Unternehmen, die zukünftiges Wachstum und großzügige Bewertungsmultiplikatoren versprächen, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte dabei als Beispiel den Elektroautobauer Tesla, aber auch das E-Commerce-Unternehmen Farfetch als letztlich enttäuschendes Gegenbeispiel. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica habe in den vergangenen zehn Jahren eine komplette Transformation vollzogen und könne kurzfristig auf ein erhebliches Wachstum hoffen. Der Trend zu "smarten" Sehhilfen öffne den Markt allerdings für viele neue Akteure und bedrohe die derzeitigen Wertschöpfungsketten in der Branche./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 267,5EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.



