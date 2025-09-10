BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Aus dem Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum ziehe er ein insgesamt positives Fazit, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Unilever-Aktie trete seit Jahresbeginn jedoch weitgehend auf der Stelle, womit sie dem Gesamtmarkt und der Konkurrenz hinterherhinke. In Gesprächen hätten die meisten Investoren den anstehenden Börsengang negativ für die Unilever-Aktie gewertet. Der Magnum-Kapitalmarkttag könnte die Sorgen zwar etwas gemildert haben. Doch auch Elliott bleibt kurzfristig skeptisch für die Aussichten des Lebensmittelkonzerns./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 20:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 53,82EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
