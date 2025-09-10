WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 42,95EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 154
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
