    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 42,95EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 154
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und …