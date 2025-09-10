HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zehnprozentige Kapitalerhöhung habe nicht überrascht und stärke die Position des Motorenbauers für die nächste Fusions- und Übernahmewelle, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Ergebnisprognosen (EPS) an die gestiegene Aktienzahl an./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 9,265EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,90

Kursziel alt: 11,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

