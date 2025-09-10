NUWAYS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe eine erfolgreiche Transformation seines Geschäftsmodells hinter sich und könne derzeit eine starke Geschäftsentwicklung vorweisen, schrieb Philipp Sennewald in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Ziele für 2025 erschienen klar erreichbar./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 103,6EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.