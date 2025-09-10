Thales Aktie mit starker Tagesperformance - 10.09.2025

Mit einer Performance von +3,63 % konnte die Thales Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Thales ist ein führendes Technologieunternehmen, das innovative Lösungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und Transport bietet. Mit einem starken Fokus auf Cybersecurity und digitale Identität hebt es sich von Konkurrenten wie BAE Systems und Lockheed Martin ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Thales Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,48 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thales Aktie damit um +4,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Thales +66,20 % gewonnen.

Thales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,33 % 1 Monat +0,66 % 3 Monate -11,48 % 1 Jahr +58,05 %

Informationen zur Thales Aktie

Es gibt 206 Mio. Thales Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,81 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Mehr als ein Dutzend russische Drohnen sind in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Haus wurde beschädigt. Während die Nato alarmiert reagiert, legen Rüstungsaktien in Europa deutlich zu. Die Hintergründe.

Thales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Thales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.