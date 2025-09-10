RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatz liege im Rahmen der konservativen Planung und unter der Konsensschätzung. Derweil sei das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - ordentlich ausgefallen, was der Aktie einen nachbörslichen Kurssprung beschert habe./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +31,40 % und einem Kurs von 271,4EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.





