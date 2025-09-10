DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran nach einer Roadshow im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe zuversichtlich sowohl für 2025 als auch für die mittelfristigen Aussichten geklungen, resümierte Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 282,2EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 312
Kursziel alt: 312
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
