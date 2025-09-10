    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran nach einer Roadshow im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe zuversichtlich sowohl für 2025 als auch für die mittelfristigen Aussichten geklungen, resümierte Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 282,2EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 312
    Kursziel alt: 312
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 312,00, was eine Steigerung von +11,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Safran nach einer Roadshow im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe zuversichtlich sowohl für 2025 als auch für die …