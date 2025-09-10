    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso
    BERENBERG stuft Adesso auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Die Adesso-Aktie bleibe einer der Favoriten./bek/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 95,40EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: Adesso
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 137
    Kursziel alt: 137
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


