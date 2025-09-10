    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 74,20EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 214
    Kursziel alt: 214
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 214,00, was eine Steigerung von +193,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das …