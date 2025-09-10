DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 74,20EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 214

Kursziel alt: 214

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



