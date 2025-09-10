Besonders beachtet!
SuperBuzz Aktie steigt - 10.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die SuperBuzz Aktie bisher um +3,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SuperBuzz Aktie.
SuperBuzz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die SuperBuzz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,31 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SuperBuzz Aktie damit um -16,72 % günstiger geworden.
SuperBuzz Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,72 %
Informationen zur SuperBuzz Aktie
Es gibt 33 Mio. SuperBuzz Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,25 Mio. wert.
SuperBuzz kontert Googles KI-Disruption mit strategischer Lösung für Publisher
In einem mutigen Schritt zur Bewältigung einer der größten Erschütterungen der digitalen Publishing-Welt seit einem Jahrzehnt hat SuperBuzz Inc. (ISIN: CA8680412035 WKN: A40ZAW | FSE: O2C) eine strategische Content-Engagement-Plattform vorgestellt, die Publishern helfen soll, den durch Googles neue KI-Summaries verlorenen Traffic zurückzugewinnen.
SuperBuzz führt strategische Lösung zur Rückgewinnung von Traffic ein, der durch die KI von Google eingebüßt wurde
Toronto, Ontario – 10. September 2025 / IRW-Press / Superbuzz Inc. (TSXV: SPZ) (FWB: O2C) („SuperBuzz” oder das „Unternehmen”), ein führender Anbieter von KI-gestützten und auf hohe Kundenbindung ausgelegten Marketing-Automatisierungslösungen, gab …
SuperBuzz Launches Strategic Solution to Recover Traffic Lost to Google AI
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 10, 2025) - Superbuzz Inc. (TSXV: SPZ) (FSE: O2C) ("SuperBuzz" or the "Company"), a leading provider of AI-powered marketing automation solutions for high customer retention, today announced the launch …
SuperBuzz Aktie jetzt kaufen?
