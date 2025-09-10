    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie legt zu - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +2,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,82 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,17 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +1,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +188,83 % gewonnen.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,39 %
    1 Monat +9,97 %
    3 Monate -0,17 %
    1 Jahr +250,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Wachstumsphase von Rheinmetall, die durch hohe Auftragseingänge und strategische Investitionen unterstützt wird. Es gibt jedoch Bedenken, dass die Kursentwicklung bereits die positive Situation antizipiert hat. Trotz kurzfristiger Eintrübungen wird ein langfristiges Potenzial gesehen, während einige Beiträge die Möglichkeit einer vorübergehenden Kursdrückung thematisieren. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, mit Kurszielen von etwa 2200 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,39 Mrd. wert.

    Börsen Update Europa - 10.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Von der Leyen kündigt Drohnen-Allianz mit Ukraine an


    EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat eine Allianz mit der Ukraine zur Produktion von Drohnen angekündigt. Für das Projekt werde Europa sechs Milliarden Euro bereitstellen, sagte die deutsche Politikerin in einer Rede vor dem …

    Rheinmetall geht all in – jetzt kommen Schiffe, Raketen, Luftabwehr, alles!


    Rheinmetall will nicht mehr nur Panzer bauen. CEO Armin Papperger plant Schiffe, Raketen und Luftabwehrsysteme. Ziel ist ein kompletter Rüstungskonzern, der Europas Bedarf aus einer Hand deckt.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,94 %
    +1,39 %
    +9,97 %
    -0,17 %
    +250,41 %
    +1.046,77 %
    +2.165,96 %
    +3.121,52 %
    +78.579,33 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
