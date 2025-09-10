Neue Folgen
'Wednesday' zurück an Spitze der Netflix-Charts
- "Wednesday" erobert Netflix-Spitze mit neuen Folgen.
- 28,2 Millionen Klicks in einer Woche für Staffel zwei.
- Serie über Monsterjägerin ist globaler Spitzenreiter.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Grusel-Comedy "Wednesday" hat dank neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix -Charts zurückerobert. Die zweite Staffel der Serie wurde in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt, wie der Streamingdienst mitteilte. Am vergangenen Mittwoch war die zweite Hälfte von Season zwei online gestellt worden, was der Fangemeinde offenbar neuen Schub gab.
In 81 TV-Märkten war "Wednesday" laut Netflix der Spitzenreiter. Global verdrängte die Serie um die Monster jagende Internatsschülerin und ihre schrullige Familie wieder den kurzzeitigen Spitzenreiter der vergangenen Woche, die romantische Coming-of-Age-Serie "My Life With the Walter Boys".
Wednesday (Jenna Ortega) jagt in der neuen Staffel einen bösen Menschen, der die Macht hat, Vogelschwärme als mörderische Waffen zu benutzen. Zugleich wird sie von Vorahnungen geplagt, dass sie den Tod ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) auslösen wird. Mit dabei im prominenten Cast ist auch Popstar Lady Gaga. Die Sängerin spielt eine Lehrerin der Nevermore Academy./bok/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 1.076 auf Tradegate (10. September 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 458,50 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.372,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +21,70 %/+41,83 % bedeutet.
