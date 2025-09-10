    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Neue Folgen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wednesday' zurück an Spitze der Netflix-Charts

    Für Sie zusammengefasst
    • "Wednesday" erobert Netflix-Spitze mit neuen Folgen.
    • 28,2 Millionen Klicks in einer Woche für Staffel zwei.
    • Serie über Monsterjägerin ist globaler Spitzenreiter.
    Neue Folgen - 'Wednesday' zurück an Spitze der Netflix-Charts
    Foto: Netflix

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grusel-Comedy "Wednesday" hat dank neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix -Charts zurückerobert. Die zweite Staffel der Serie wurde in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt, wie der Streamingdienst mitteilte. Am vergangenen Mittwoch war die zweite Hälfte von Season zwei online gestellt worden, was der Fangemeinde offenbar neuen Schub gab.

    In 81 TV-Märkten war "Wednesday" laut Netflix der Spitzenreiter. Global verdrängte die Serie um die Monster jagende Internatsschülerin und ihre schrullige Familie wieder den kurzzeitigen Spitzenreiter der vergangenen Woche, die romantische Coming-of-Age-Serie "My Life With the Walter Boys".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    1.173,03€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.346,59€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wednesday (Jenna Ortega) jagt in der neuen Staffel einen bösen Menschen, der die Macht hat, Vogelschwärme als mörderische Waffen zu benutzen. Zugleich wird sie von Vorahnungen geplagt, dass sie den Tod ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) auslösen wird. Mit dabei im prominenten Cast ist auch Popstar Lady Gaga. Die Sängerin spielt eine Lehrerin der Nevermore Academy./bok/DP/men

    Netflix

    -1,00 %
    +3,24 %
    +3,67 %
    +0,62 %
    +76,96 %
    +361,66 %
    +152,65 %
    +1.104,42 %
    +5.769,23 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 1.076 auf Tradegate (10. September 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 458,50 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.372,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +21,70 %/+41,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Folgen 'Wednesday' zurück an Spitze der Netflix-Charts Die Grusel-Comedy "Wednesday" hat dank neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix -Charts zurückerobert. Die zweite Staffel der Serie wurde in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt, wie der Streamingdienst mitteilte. Am vergangenen …