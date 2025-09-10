DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 109,0EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
