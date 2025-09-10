    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 109,0EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
