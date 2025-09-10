DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der gut organisierte Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum belege Verbesserungen im Marketing sowie ein erhebliches Produktivitätspotenzial, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Magnum dürfte allerdings mit niedrigeren Multiplikatoren bewertet werden als der bisherige Mutterkonzern./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 53,80EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,98 € , was eine Steigerung von +10,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer