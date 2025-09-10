DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der gut organisierte Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum belege Verbesserungen im Marketing sowie ein erhebliches Produktivitätspotenzial, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Magnum dürfte allerdings mit niedrigeren Multiplikatoren bewertet werden als der bisherige Mutterkonzern./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 53,80EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
