PUMA Aktie fällt auf 19,210€ - 10.09.2025

Die PUMA Aktie ist bisher um -1,89 % auf 19,210€ gefallen. Das sind -0,370 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PUMA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -2,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -55,69 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,94 % 1 Monat +7,12 % 3 Monate -13,42 % 1 Jahr -50,00 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative EBIT-Prognose von Puma und die Herabstufungen durch Analysten, die die Profitabilität und Umsatzstrategie des Unternehmens in Frage stellen. Zudem wird über mögliche Übernahmen, insbesondere durch Anta Sports, spekuliert. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 30. Oktober könnten entscheidend für die Kursentwicklung sein, wobei ein fairer Wert zwischen 25€ und 30€ diskutiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Mrd. wert.

Die Puma-Aktie ist wegen einer sehr schlechten Nachricht am Dienstag um -4% abgesackt. Das steckt hinter dem Kursverfall beim DAX-Konzern, und so kann es jetzt weitergehen: Verkauf oder nicht? Nicht lange ist es her, da sprang die Aktie von Puma aufgrund eines Bloomberg-Berichtes rund um den Großaktionär Francois-Henry Pinault an. Dieser solle erwägen, sich von […] The post Puma-Aktie: Wie geht es nach dem Kurssturz weiter? first appeared on sharedeals.de.

Jefferies hat Nike auf "Buy" hochgestuft. Analysten sehen eine deutliche Erholung, steigende Margen und eine neue Gen-Z-Kampagne als starke Impulse.

