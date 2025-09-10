    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie fällt auf 19,210€ - 10.09.2025

    Am 10.09.2025 ist die PUMA Aktie, bisher, um -1,89 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Die PUMA Aktie ist bisher um -1,89 % auf 19,210 gefallen. Das sind -0,370  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PUMA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,42 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -2,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -55,69 % verloren.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,94 %
    1 Monat +7,12 %
    3 Monate -13,42 %
    1 Jahr -50,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative EBIT-Prognose von Puma und die Herabstufungen durch Analysten, die die Profitabilität und Umsatzstrategie des Unternehmens in Frage stellen. Zudem wird über mögliche Übernahmen, insbesondere durch Anta Sports, spekuliert. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 30. Oktober könnten entscheidend für die Kursentwicklung sein, wobei ein fairer Wert zwischen 25€ und 30€ diskutiert wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Mrd. wert.

    Wie geht es nach dem Kurssturz weiter?


    Die Puma-Aktie ist wegen einer sehr schlechten Nachricht am Dienstag um -4% abgesackt. Das steckt hinter dem Kursverfall beim DAX-Konzern, und so kann es jetzt weitergehen: Verkauf oder nicht? Nicht lange ist es her, da sprang die Aktie von Puma aufgrund eines Bloomberg-Berichtes rund um den Großaktionär Francois-Henry Pinault an. Dieser solle erwägen, sich von […] The post Puma-Aktie: Wie geht es nach dem Kurssturz weiter? first appeared on sharedeals.de.

    Nike vs. Adidas und Puma: Jefferies nennt klare Vorteile für Nike!


    Jefferies hat Nike auf "Buy" hochgestuft. Analysten sehen eine deutliche Erholung, steigende Margen und eine neue Gen-Z-Kampagne als starke Impulse.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    -2,89 %
    -2,94 %
    +7,12 %
    -13,42 %
    -50,00 %
    -67,75 %
    -72,18 %
    +11,30 %
    +1.239,08 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



