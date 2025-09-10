    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Redcare Pharmacy Aktie knickt ein - 10.09.2025

    Am 10.09.2025 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um -2,57 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von -2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -23,44 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -1,92 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -42,13 %.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,92 %
    1 Monat -26,56 %
    3 Monate -23,44 %
    1 Jahr -36,61 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, die zwischen 70 und 80 Euro schwankt. Es gibt Spekulationen über Intraday-Trades und die Bedeutung von Unterstützungslevels. Die fundamentale Bewertung wird analysiert, insbesondere der Umsatz pro Mitarbeiter und die operativen Margen, wobei Bedenken über rückläufige Margen geäußert werden. Die hohe Volatilität der Aktie wird als riskant angesehen, und es bestehen unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das …

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -3,75 %
    -1,92 %
    -26,56 %
    -23,44 %
    -36,61 %
    +43,54 %
    -42,08 %
    +135,81 %
    Verfasst von Markt Bote
