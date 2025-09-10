    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ausschuss befragt Masken-Ermittlerin Sudhof zum zweiten Mal

    • Sudhof erneut im Bundestag: Keine neuen Infos verfügbar.
    • Maskenkäufe unter Spahn: Hohe Risiken für den Bund.
    • Spahn handelte gegen Fachabteilungen, laut Sudhof-Bericht.

    BERLIN (dpa-AFX) - In der Affäre um die umstrittenen staatlichen Maskenkäufe in der Corona-Pandemie ist die Sonderermittlerin Margaretha Sudhof für eine zweite Befragung in den Haushaltsausschuss des Bundestags gekommen. "Es hat sich nichts geändert an der allgemeinen Situation, die dadurch bestimmt ist, dass ich Ihnen leider nichts sagen darf", sagte Sudhof vor der Ausschusssitzung. "Was ich sehr bedaure und ich bitte Sie, mir das auch nicht als Unhöflichkeit auszulegen."

    Die Sitzung ist die Fortsetzung einer ersten Befragung im Juli. Die Juristin hatte im Auftrag des vorherigen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) die massenhafte Beschaffung von Masken in der Hochphase der Pandemie unter Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn (CDU) untersucht. Sein Ressort hatte 2020 große Mengen Masken zu festen hohen Preisen beschafft. Aus Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen drohen dem Bund noch Milliardenrisiken.

    In einem Bericht hatte Sudhof festgestellt, dass Spahn gegen den Rat seiner Fachabteilungen handelte. Der CDU-Politiker rechtfertigte das damalige Krisenmanagement./mah/DP/men





