DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 50,60EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

