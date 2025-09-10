JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Veranstaltung auf "Buy" belassen. Auf dieser habe Chef Armin Papperger in Aussicht gestellt, dass Kunden in puncto Verteidigung bei Rheinmetall alles aus einer Hand bekommen sollen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Marinegeschäft sollen mindestens fünf Milliarden Euro umgesetzt werden. Das sei neu und belege, wie wichtig dieses Segment für Rheinmetall ist./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ET
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 1.823EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
