JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Veranstaltung auf "Buy" belassen. Auf dieser habe Chef Armin Papperger in Aussicht gestellt, dass Kunden in puncto Verteidigung bei Rheinmetall alles aus einer Hand bekommen sollen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Marinegeschäft sollen mindestens fünf Milliarden Euro umgesetzt werden. Das sei neu und belege, wie wichtig dieses Segment für Rheinmetall ist./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 1.823EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1914,68 € , was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer