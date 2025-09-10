DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 89,30EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.
