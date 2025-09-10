    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 89,30EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.


