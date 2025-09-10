    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    BERENBERG stuft Inditex auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe negativen Währungseffekten getrotzt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung getroffen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch. Dazu kämen die ermutigenden aktuellen Geschäftstrends und die attraktive Dividendenrendite./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,20 % und einem Kurs von 45,10EUR auf Tradegate (10. September 2025, 14:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Anne Critchlow
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



