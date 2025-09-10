    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Buy or Goodbye?

    Apple, Continental, Energiekontor und BMW – Die Analystenstimmen des Tages

    Apple, Continental, Energiekontor und BMW: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    • Jefferies stuft Apple auf "Hold", Kursziel 205,82 USD.
    • Warburg Research bleibt bei Energiekontor auf "Buy".
    • Bernstein stuft Continental auf "Underperform", Kursziel 66 EUR.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Jefferies stuft Apple auf "Hold"

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Vorstellung neuer iPhone-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Zwar seien die Preise für die Modelle nicht erhöht worden, aber mit dem Wegfall der 128-GB-Version stiegen die Preise um schätzungsweise 5 Prozent für das "17 Pro" und um 11 Prozent für das "Air", schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preissenkung für das Basismodell "iPhone 17" um bis zu 11 Prozent werde mit dem 128GB-Wegfall auf rund 3 Prozent reduziert. Auf die Aktie dürfte sich die Vorstellung kaum auswirken, glaubt der Experte.

    Warburg Research stuft Energiekontor auf "Buy"

    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt.

    Bernstein Research stuft Continental auf "Underperform"

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie intensiver mit dem Bremsengeschäft von Aumovio. Die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte stehe vor Herausforderungen, was auch für das Bremsengeschäft als bisherige Ertragsperle gelte. Der Bereich leide unter zunehmendem Investitionsbedarf und verliere Marktanteile. Martin erinnerte an seine jüngste Abstufung von Continental wegen fehlender weiterer Möglichkeiten zur Freisetzung von Unternehmenswerten.

    Jefferies stuft BMW auf "Buy"

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. BMW habe jedoch die Erwartungen gedämpft, da zwar grundsätzlich eine Einigung über Zölle erzielt worden sei, wichtige Details jedoch noch geklärt werden müssten. Dies berge ein gewisses Risiko in puncto Erträge und Cashflows.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

