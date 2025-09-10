NVIDIA Aktie gewinnt an Wert - 10.09.2025

Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +3,04 % auf 150,48€ zulegen. Das sind +4,44 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +18,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +13,78 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,70 % 1 Monat -5,40 % 3 Monate +18,61 % 1 Jahr +54,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Aktie, insbesondere um die Bewertung und Kursentwicklung. Einige Anleger sehen die Aktie als langfristiges Value-Investment, während andere sie als überbewertet betrachten. Die Vorstellung des neuen Vera Rubin NVL144 CPX-Systems, das hohe Renditen verspricht, wird als potenzieller Kurskatalysator angesehen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz im KI-Markt, was zu einer gespaltenen Meinung über die zukünftige Entwicklung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,66 Bil. wert.

TSMC meldet ein starkes Umsatzplus dank KI-Boom und erwartet ein starkes drittes Quartal. Geopolitische Risiken könnten das Wachstum jedoch bremsen.

Der Hype um das Wachstum des US-Softwareriesen Oracle mit Rechenzentren treibt am Mittwoch Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI) an. Während die Oracle-Aktien in den USA vorbörslich um fast 30 Prozent nach oben schossen, ging es für den …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.