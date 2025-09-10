Handelskrieg kostet US-Farmer Milliarden: Exporte nach China brechen ein

Stattdessen decken sich chinesische Einkäufer aktuell fast ausschließlich bei Brasilien und Argentinien ein. Nach Angaben von Händlern haben chinesische Importeure bereits rund 7,4 Millionen Tonnen südamerikanischer Sojabohnen für Oktober verschifft, was etwa 95 Prozent des monatlichen Bedarfs abdeckt.

US-Farmer müssen in diesem Herbst herbe Verluste hinnehmen. Eigentlich ist die Zeit zwischen September und Januar die Hochsaison für Sojabohnen -Exporte nach China – doch ausgerechnet jetzt bleiben die Aufträge aus. Das Ergebnis: Milliardenverluste für die amerikanische Landwirtschaft, die auf ihrer Ernte sitzen bleibt.

Für November sind weitere eine Million Tonnen gebucht, wie aus Reuters-Informationen hervorgeht. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatten chinesische Käufer zu diesem Zeitpunkt bereits zwischen 12 und 13 Millionen Tonnen US-Bohnen geordert.

Der Grund für das Ausbleiben liegt auf der Hand: Pekings Strafzölle von 23 Prozent auf US-Bohnen. Obwohl US-Sojabohnen an der Börse in Chicago um 80 bis 90 US-Cent pro Bushel günstiger gehandelt werden als die brasilianische Konkurrenz, verteuert der Zoll die Ware um zusätzliche 2 US-Dollar pro Bushel – ein Kostenfaktor, den Importeure meiden.

In den USA stammen die meisten Sojabohnen aus ländlichen Regionen des Mittleren Westens – Hochburgen der Republikaner. Staaten wie Iowa, Indiana, Missouri oder die Dakotas wählen traditionell konservativ und gehören zur Kernbasis der Partei. Genau diese Farmer trifft der Handelsstreit mit China jedoch am stärksten, da sie auf Exporte angewiesen sind und bei ausbleibender Nachfrage unter massiven Preiseinbrüchen leiden.

Die politische Brisanz liegt darin, dass die ländlichen Produzenten zwar mehrheitlich protektionistische Handelspolitik befürworten, gleichzeitig aber wirtschaftlich zu den größten Verlierern gehören. Schon im Handelskonflikt 2018 bis 2020 musste Washington milliardenschwere Hilfsprogramme auflegen, um die Verluste abzufedern. Nun wiederholt sich das Muster: Die republikanische Stammwählerschaft leidet unter den Folgen, während die Regierung versucht, Stärke im Zollstreit zu demonstrieren.

Für die Farmer im Mittleren Westen bedeutet das ein Milliardengeschäft weniger. Allein im vergangenen Jahr gingen Sojabohnen im Wert von 12,8 Milliarden US-Dollar nach China. Sollte der Streit bis Mitte November ungelöst bleiben, könnten laut Schätzungen bis zu 14 bis 16 Millionen Tonnen an Exportvolumen verloren gehen. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) dürfte daher schon in Kürze seine Prognose für die Sojabohnenexporte 2025/26 nach unten korrigieren – aktuell liegt sie noch bei 46,4 Millionen Tonnen, nach 51 Millionen Tonnen im Vorjahr.

Für die Chicagoer Terminbörse hat die Entwicklung ebenfalls Folgen: Die Sojabohnen-Futures notieren bereits nahe Fünf-Jahres-Tiefs. Ohne das traditionell große China-Geschäft dürfte der Druck weiter steigen. Händler sprechen davon, dass die USA in normalen Zeiten 15 Frachter pro Woche nach China schicken würden – derzeit ist es keiner.

Ganz ausgeschlossen ist eine Rückkehr chinesischer Nachfrage nicht. Vor allem für Lieferungen ab November oder Dezember könnte noch Bedarf bestehen. Auch sind US-Bohnen für Käufer außerhalb Chinas attraktiv, da sie aktuell vergleichsweise günstig angeboten werden. Doch solange kein Durchbruch in den Handelsgesprächen gelingt, bleibt der wichtigste Absatzmarkt verschlossen.

Der Sojaexport war in den letzten Jahren Symbol für die enge wirtschaftliche Verflechtung mit China – und ist nun zum politischen Faustpfand im Zollstreit geworden. Für die Farmer im Corn Belt ist das ein bitteres Signal: Die Ernte mag gut sein, doch solange die Politik blockiert, bleibt sie auf den Feldern und in den Silos liegen. Dass die herben Verluste dazu führen werden, die Farmer zu einem politischen Umdenken zu bewegen, ist allerdings nicht zu erwarten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion